Taksimetreyi açmayan taksici, turistten 3 bin 500 lira para istedi - Son Dakika

Taksimetreyi açmayan taksici, turistten 3 bin 500 lira para istedi

Son Güncelleme: 24.09.2023 11:26

İstanbul'da bir taksi şoförü Halkalı'dan Bakırköy'e ve ardından Taksim'e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak 3 bin 500 lira ücret talep etti. Polis ekipleri taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazarak aracı bağladı.

İstanbul'da bir taksi şoförü Halkalı'dan Bakırköy'e ve ardından Taksim'e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak 3 bin 500 lira ücret talep etti. Bu ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, polise şikayette bulundu. Trafik ekipleri taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazdı ve aracı bağladı.

TAKSİMETREYİ AÇMAMIŞ

Mısırlı olduğu öğrenilen turistler, Halkalı'da bulunan bir alışveriş merkezinin önünden Bakırköy'e taksi ile gittikten sonra aynı taksi ile Taksim'e geldi. İddiaya göre, yolculukta taksi şoförü taksimetreyi açmadı ve kendilerinden 3 bin 500 lira tutarında bir ücret talep etti. Turistler taksi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek bu ücreti ödemek istemediğini söyleyince taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Vatandaşların araya girmesi ve durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, taksicinin taksimetre açmadığını görünce yolun kaç para olması gerektiğini hesapladı.

600 TL TUTUYORMUŞ

Yolun ücretini hesaplayan polis ekipleri 3 bin 500 lira değil 600 lira tutması gerektiğini söyledi. Mısırlı turistler taksiciden şikayetçi olmadı ve taksiciye 900 lira taksi ücreti ödedi. Turistlere çevirmen yardımıyla durumu anlatan polis ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazıp aracını bağladılar.

Kaynak: İHA

İstanbul, Halkalı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksimetreyi açmayan taksici, turistten 3 bin 500 lira para istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksimetreyi açmayan taksici, turistten 3 bin 500 lira para istedi - Son Dakika
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