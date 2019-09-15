Son Dakika Haberleri: Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü
Son Dakika Güncel Haber

Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü

1 saat önce

BOLU'da, bir taksici tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti.

Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü, System.String[]
BOLU'da, bir taksici tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti. tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı. Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi.
Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaman'da iki genç, mısır tarlasında baygın halde bulundu
Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]