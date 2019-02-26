Taksinin Bagajında Düzensiz Göçmen Yakalandı

Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan taksinin bagajında, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan taksinin bagajında, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Pertek kara yolu Meşeli Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.





Taksi şoförü, ekiplerin kontrol etmek istemesi üzerine bagajın açılmadığını belirtti.



Daha sonra açılan bagajda, bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu saptandı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.



Ekiplerce taksi şoförüne 2 bin 830 lira, düzensiz göçmene de 707 lira idari para cezası uygulandı.

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