Taksinin camına ok gibi saplandı - Son Dakika
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Taksinin camına ok gibi saplandı

6 saat önce

Taksim Balo Sokak'ta fırtına nedeniyle bir binadan kopan kartonpiyer taksinin camına saplandı.

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Taksim Balo Sokak'ta fırtına nedeniyle bir binadan kopan kartonpiyer taksinin camına saplandı.

İstanbul'da devam eden yağış ve fırtına nedeniyle Beyoğlu Taksim Balo Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında bir binanın saçağındaki kartonpiyer parçaları koptu. Kopan parçalardan bazıları yola düşerken, bir parça ise seyir halindeki taksinin camına saplandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapattı. Yapılan çalışma sonrasında binadan sarkan diğer parçalar ise ekipleri tarafından alındı. Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Bu yoldan devamlı işe gelip gidiyoruz. Her şey olabilir, insanlarımızı Allah korusun. Herkes için tehlikeli olabilir" dedi. Taksisine cam isabet eden sürücü ise, "Duraktan çıktım müşteriye gidiyordum. Bir anda bir baktım küt diye ses geldi. Parça aracın ön tarafına ok gibi saplandı. Allah'tan araçta müşteri yoktu. Tek tesellimiz bu. Cam parçası elimi kesti" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri çalışma başlattı.

(Sümer Avcı/İHA)

İstanbul, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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