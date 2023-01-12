Taksinin çarpmasıyla öldü, üzerinden pompalı tüfek çıktı - Son Dakika
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Taksinin çarpmasıyla öldü, üzerinden pompalı tüfek çıktı

12.01.2023 15:24
Taksinin çarpmasıyla öldü, üzerinden pompalı tüfek çıktı

ANKARA'da Alper İ. (40) yolun karşısına geçerken taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'da Alper İ. (40) yolun karşısına geçerken taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alper İ.'nin üzerinde pompalı tüfek bulundu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Agresif hareketler sergileyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Alper İ.'ye, Kadir D. yönetimindeki 06 T 5949 plakalı taksi çarptı. Alper İ.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kişi kalp masajı uygulayarak yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alper İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alper İ.'nin üzerinde pompalı tüfek ve bıçak bulundu. Alper İ.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, taksi şoförü Kadir D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Ankara

Kaynak: DHA
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Ankara, Güncel, Son Dakika

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