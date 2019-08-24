Son Dakika Haberleri: Taksinin çarptığı 3 yaşındaki ceylan öldü
Son Dakika Güncel Haber

Taksinin çarptığı 3 yaşındaki ceylan öldü

1 saat önce

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, taksinin çarptığı Ceylan Pınaraltı (3), yaşamını yitirdi.

Taksinin çarptığı 3 yaşındaki ceylan öldü, System.String[]
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, taksinin çarptığı Ceylan Pınaraltı (3), yaşamını yitirdi. Ceylan'ın, perşembe günü yaş gününün kutlandığı öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Halime Keser (54), adliyeye sevk edildi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Cansu- Erkan Pınaraltı çiftinin kızı Ceylan'a, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı taksi çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazadan 1 gün önce yeni yaşının kutlandığı öğrenilen Ceylan Pınaraltı'nın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Halime Keser ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zeytinköy, Menteşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukat Teymur: Dernek başkanının Emine Bulut cinayetini öven sözleri 2 ayrı suç içeriyor
Karamollaoğlu'ndan memurların maaş zammı sürecine tepki: Hükümet Ali Cengiz oyunu oynuyor Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis şehit oldu, 5 polis yaralı Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 14:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksinin çarptığı 3 yaşındaki ceylan öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]