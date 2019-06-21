Taksinin çarptığı bisikletli öldü
9 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:09 Kaynak: AA
'in Konak
ilçesinde ticari taksinin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi.
Liman Caddesi'nden Bornova
yönüne giden M.D. idaresindeki ticari taksi, aynı yönde ilerleyen Kaan Şahin
Şenol'a (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Şenol'u Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şenol'un cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
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