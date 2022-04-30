TAKSİNİN ÇARPTIĞI İBRAHİM ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU - Son Dakika
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TAKSİNİN ÇARPTIĞI İBRAHİM ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

30.04.2022 12:46

ADANA'da taksinin çarptığı Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed (4) yaşamını yitirdi.

ADANA'da taksinin çarptığı Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed (4) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçıp 1 saat sonra teslim olan Muhammed Hakan D. (26), 'Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım' dedi.

Kaza, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Hakan D. yönetimindeki 01 T 2632 plakalı taksi, Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed'e çarptı. Küçük çocuk yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel otomobille hastaneye kaldırılan İbrahim el-Ahmed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından İbrahim el-Ahmed'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

'KORKUP, KAÇTIM' DEDİ

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, Muhammed Hakan D. kazadan 1 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. İfadesinde, 'Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım' diyen taksi şoförü, adliyeye sevk edildi.

TAKSİNİN ÇARPTIĞI İBRAHİM ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
TAKSİNİN ÇARPTIĞI İBRAHİM ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
TAKSİNİN ÇARPTIĞI İBRAHİM ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
TAKSİNİN ÇARPTIĞI İBRAHİM ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

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Cumhuriyet Mahallesi, Muhammed Hakan, Suriye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİNİN ÇARPTIĞI İBRAHİM ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİNİN ÇARPTIĞI İBRAHİM ÖLDÜ, KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU - Son Dakika
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