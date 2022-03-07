Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti

07.03.2022 23:25
Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat  21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlemeyen bir kadına, A.B. yönetimindeki 01 T 2222 plakalı taksi çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan ve çok kan kaybeden kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRFALI


Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti
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Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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