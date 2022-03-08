TAKSİNİN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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TAKSİNİN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

08.03.2022 05:23

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlemeyen bir kadına, A.B. yönetimindeki 01 T 2222 plakalı taksi çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan ve çok kan kaybeden kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taksi sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

TAKSİNİN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ
TAKSİNİN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ
TAKSİNİN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

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Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü Yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı kadın öldü Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİNİN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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