TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR

Haber-Kamera: Serap ILGIN-İSTANBUL DHA

Bağcılar'da taksinin çarptığı kediye kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde geçen Pazartesi akşamı meydana gelen olayda cadde üzerinde seyreden taksi sürücüsü yola çıkan kediye çarptı. Taksinin arkasından gelen otomobil sürücüsü kediye kendisinin çarptığını zannederek, aracını durdurdu. Otomobil şoförü ve yakınları yaralanan kediyi yakalayıp, tedavi ettirmek istedi. Sürücü kaldırımda yatan kediyi almak için hamle yaptığında kedi kaçtı. Daha sonra çevredekiler de yaralı kediyi yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kedi kaçarak, uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kedinin kaldırımda koşması

-Yola çıkması

-Taksinin kediye çarpma anı

-Çevrede toplananlar

(CEP TELEFONU)

-Yaralı kedi

-Çevredekilerin kedinin etrafında koşması

-Bir kişinin kediyi kartona koymaya çalışması

-Kedinin kaçması