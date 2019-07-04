Son Dakika Haberleri: TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR
Son Dakika Güncel Haber

TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR

42 dakika önce

Haber-Kamera: Serap ILGIN-İSTANBUL DHABağcılar'da taksinin çarptığı kediye kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.

TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR, System.String[]

Haber-Kamera: Serap ILGIN-İSTANBUL DHA
Bağcılar'da taksinin çarptığı kediye kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu. 
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde geçen Pazartesi akşamı meydana gelen olayda cadde üzerinde seyreden taksi sürücüsü yola çıkan kediye çarptı. Taksinin arkasından gelen otomobil sürücüsü kediye kendisinin çarptığını zannederek, aracını durdurdu. Otomobil şoförü ve yakınları yaralanan kediyi yakalayıp, tedavi ettirmek istedi. Sürücü kaldırımda yatan kediyi almak için hamle yaptığında kedi kaçtı. Daha sonra çevredekiler de yaralı kediyi yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kedi kaçarak, uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kedinin kaldırımda koşması
-Yola çıkması
-Taksinin kediye çarpma anı 
-Çevrede toplananlar
(CEP TELEFONU)
-Yaralı kedi 
-Çevredekilerin kedinin etrafında koşması
-Bir kişinin kediyi kartona koymaya çalışması
-Kedinin kaçması


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:56 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Tunceli'de "leopar" görüntülendi! Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:39:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]