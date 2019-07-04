Taksinin çarptığı kediye yardım için seferber oldular
1 saat önce
BAĞCILAR'da taksinin çarptığı kediye, kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:06 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da taksinin çarptığı kediye, kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.
Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi'nde geçen Pazartesi akşamı meydana gelen olayda cadde üzerinde seyreden taksi sürücüsü yola çıkan kediye çarptı. Taksinin arkasından gelen otomobil sürücüsü kediye kendisinin çarptığını zannederek, aracını durdurdu. Otomobil şoförü ve yakınları yaralanan kediyi yakalayıp, tedavi ettirmek istedi. Sürücü kaldırımda yatan kediyi almak için hamle yaptığında kedi kaçtı. Daha sonra çevredekiler de yaralı kediyi yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kedi yarasına rağmen kaçarak, uzaklaştı.
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