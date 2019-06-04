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Taksinin çarptığı motosikletliler metrelerce sürüklendi: 2 ağır yaralı

1 saat önce

Taksinin çarptığı motosikletliler metrelerce sürüklendi: 2 ağır yaralıİSTANBUL - Acıbadem Kavşağı'nda alkollü taksi şoförü, motosikletle seyir halinde ki iki kişiye son sürat çarptıktan sonra metrelerce sürükledi.

Taksinin çarptığı motosikletliler metrelerce sürüklendi: 2 ağır yaralı
İSTANBUL - Acıbadem Kavşağı'nda alkollü taksi şoförü, motosikletle seyir halinde ki iki kişiye son sürat çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Motosiklet de bulunan iki kişinin durumu ciddiyetini koruyor.
Camiye gittiğini iddia etti
Saat 04.00 sıralarında Acıbadem Kavşağı'nda süratlı bir şekilde seyreden 34 TJT 56 plakalı taksi şoförü, seyir halindeki 50 AAE 415 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki kişinin durumu ağır. Taksi şoförü ise çarptığı motosikleti iki yüz metreye yakın sürükledikten sonra durabildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumları ağır olan iki yaralılardan birisini Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne götürdü. Alkollü taksi sürücüsü gözaltına alınırken bayram namazı için camiye gittiğini iddia etti.
Taksinin çarptığı motosikletliler metrelerce sürüklendi: 2 ağır yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Motosiklet, Acıbadem, 3. Sayfa
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