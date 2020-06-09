Taksinin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

Taksinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya (70), taksinin çarpması sonucu yaralandı.

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya (70), taksinin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Demir'in kullandığı 58 T 0106 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Çetinkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cafer Çetinkaya, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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