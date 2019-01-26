Taksinin Çarptığı Yaya, Yaralandı
1 saat önce
ANKARA'da yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı M.H. yaralandı.
ANKARA'da yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı M.H. yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Çankaya
ilçesi Ayrancı
Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet İnönü
Bulvarı yönüne giden sürücüsünün isme öğrenilemeyen taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan M.H.'ye çarptı. Kazada, M.H. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan M.H., ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapalı kaldı.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:00 Kaynak: DHA
Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi
Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek
Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı
"Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı