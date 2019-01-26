Son Dakika Haberleri: Taksinin Çarptığı Yaya, Yaralandı

Taksinin Çarptığı Yaya, Yaralandı

1 saat önce

ANKARA'da yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı M.H. yaralandı.

Taksinin Çarptığı Yaya, Yaralandı, System.String[]
ANKARA'da yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı M.H. yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet İnönü Bulvarı yönüne giden sürücüsünün isme öğrenilemeyen taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan M.H.'ye çarptı. Kazada, M.H. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan M.H., ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapalı kaldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:00 Kaynak: DHA

Ayrancı, Çankaya, Ankara, Güncel
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