Taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Taksinin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Beylikdüzü ilçesinde, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan taksinin şoförü ile yolcusu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:37 Kaynak: AA
Beylikdüzü ilçesinde, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan taksinin şoförü ile yolcusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan Edirne istikametine giden Hüseyin T. yönetimindeki 34 TEY 49 plakalı taksi, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan Hüseyin T. ile Nijeryalı yolcusu M.L, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
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