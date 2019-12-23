Taksinin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksinin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Taksinin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

6 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde taksinin motor kısmına girerek orada mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Taksinin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde taksinin motor kısmına girerek orada mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Gazipaşa Adliyesi yanındaki taksi durağında sıra bekleyen aracın motor kısmından ses geldiğini duyanlar duraktaki taksicilere durumu bildirdi. Taksinin sahibi Süha Sayın aracın yanına geldiğinde kaputu açınca bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen kediyi çıkarmayı başaramayan Süha Sayın ve taksi durağı şoförleri itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye ekibi 2 saat süren çalışma sonucunda kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Yavru olduğu anlaşılan kediyi hemen korumaya alan itfaiye personeli, hayvanın annesini bulabilmek için çevreyi kontrol edeceklerini bulamazlarsa hayvana kendilerinin bakacağını belirtti.

Taksinin sahibi Süha Sayın, "Kedinin sesini duyan vatandaşlar durağımıza haber vermiş. Onlar da bana ulaşınca hemen geldim. Kediyi kurtarmaya çalıştık ancak başaramadık, yanlış bir müdahalede bulunup kediye zarar vermek istemediğim için itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Haber veren duyarlı vatandaşlara da emek harcayarak kediyi kurtaran itfaiye personeline de çok teşekkür ediyorum" dedi.


Gazipaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:06 Kaynak: DHA
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