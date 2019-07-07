Son Dakika Haberleri: Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

39 dakika önce

Hatay'da yeşil ışığa yetişmek için hızla giden motosiklet sürücüsü, önüne kıran taksi nedeniyle ölümden kıl payı kurtuldu.

Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu, System.String[]
Hatay'da yeşil ışığa yetişmek için hızla giden motosiklet sürücüsü, önüne kıran taksi nedeniyle ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Antakya- İskenderun Karayolu Havaalanı mevkiinde meydana geldi. Antakya istikametine doğru ilerleyen motosikletli, yeşil ışığa yetişmek için hızını arttırdı. O sırada sol şeritte ilerleyen bir taksi sürücüsü, son anda en sağ şeride geçmek isteyince motosikletliyi sıkıştırdı. Taksiyi gören motosikletli, direksiyonu son anda yol kenarındaki patika alana kırdı. Motosikletli toz duman arasında güçlükle de olsa motosikletini durdurabildi. Motosikletlinin ölümden kıl payı kurtulduğu olay, bir başka aracın kamerasından saniye saniye görüntülendi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
Motosiklet, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Viraja hızlı giren taksi nehre uçtu! Kabus dolu anlar kamerada Tatil için gittiği otelde barmeni öldürdü Enis Fosforoğlu'nun eşi tabut başında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu Çanakkale Boğazı'nda devasa vatoz görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:17:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]