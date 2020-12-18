Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı - Son Dakika

Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı

18.12.2020 04:07
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı, System.String[]

Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı İZMİR'de taksi sürücüsü sokakta oturan yavru köpeğin üzerinden geçti.

Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı

İZMİR'de taksi sürücüsü sokakta oturan yavru köpeğin üzerinden geçti. Sürücü durmadan olay byerinden uzaklaşırken, yavru köpeğin acı içinde çığlıkları ise yürek sızlattı.
Çiğli ilçesinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntümlerde, sokağa giriş yapan 35 FY 468 plakalı taksi, kaldırımın yakınında oturan bir yavru köpeğin üzerinden geçti. Taksinin altında kalan yavru köpek acılar içerisinde kıvranırken, taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada, olayı gören diğer köpekler taksiye havlayarak tepki gösterdi.Yavru köpeğin çığlıkları yürek burkarken, söz konusu görüntüler sosyal medya platformlarından paylaşıldı. Olayı gören sosyal medya kullanıcıları, yavru köpeği ezdikten sonra arkasına bile bakmadan yoluna devam eden taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Bazı vatandaşların taksi sürücüsünün ceza alması için şikayette bulunduğu öğrenildi.

Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı

Medya, Çiğli, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı - Son Dakika


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