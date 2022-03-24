'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 3 DOKTORA HAPİS - Son Dakika
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'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 3 DOKTORA HAPİS

24.03.2022 10:38

ORDU'nun Ünye ilçesinde 4 yıl önce rahatsızlanınca kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybeden Doğan Gündoğdu'nun (57) ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine haklarında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılan acil servis görevlisi Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö.

ORDU'nun Ünye ilçesinde 4 yıl önce rahatsızlanınca kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybeden Doğan Gündoğdu'nun (57) ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine haklarında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılan acil servis görevlisi Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö.'nün, yargılanması tamamlandı. Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, M.M.Y. 2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Görevlerini sürdüren doktorların, sabıkasız olması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ünye'de 2017 yılının eylül ayında anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaşan yerel bir gazetenin sahibi Doğan Gündoğdu, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Acil serviste yanlış tedavi uygulandığı öne sürülen Doğan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Doğan Gündoğdu'nun oğlu Ulvi Gündoğdu da aynı yıl, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek acil serviste görevli 3 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık, acil serviste görevli Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açtı. Yaklaşık 4 yıldır Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 14'üncü celsesinde doktorlar hakkında karar verildi. Yapılan yargılamada M.M.Y. 2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Görevlerini sürdüren doktorların, sabıkasız olması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'BİRAZ GEÇ OLDU AMA ADALET YERİNİ BULDU'

Verilen kararın ardından açıklama yapan Doğan Gündoğdu'nun oğlu Ulvi Gündoğdu, adaletin tecelli etmesinin bir nebze de olsun tesellileri olacağını söyledi. Kararın emsal niteliğinde olacağına inandığını belirten Gündoğdu, 'Hukuk mücadelesini başlattığım günden bu yana, bir gün olsun bile mücadelemden vazgeçmedim ve sonunda karar çıktı. Verilen hiçbir ceza merhum babamı geri getirmeyecek ama adaletin tecelli ettiğini görmek bir nebze de olsa tesellimiz olacak. Ayrıca verilen bu kararın benzeri davalar açısından da emsal niteliğinde olacağına inanıyorum. Sonuç olarak biraz geç oldu ama adalet yerini buldu' diye konuştu.

'DOĞRU BİR KARAR VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ'

Yargı süreci boyunca Ulvi Gündoğdu'nun vekili olarak yer alan Av. Gökhan Atay da 'Uzun diyebileceğimiz bir yargılama süreci sonunda ilk derece mahkemesince doğru bir karar verildiğini düşünmekteyiz. Adaletin tecelli ettiğini görmek sadece o davaların ilgililerini ilgilendirmez. Toplumun yargıya olan güvenini sağlamlaştırmak adına da önemli bir rol oynar. Bu anlamda Türk yargısına tüm vatandaşlar olarak güvenmeli ve adaletin tecellisi için tüm yargı birimleri olarak çalışmaya devam etmeliyiz dedi.

'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 3 DOKTORA HAPİS
'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 3 DOKTORA HAPİS
'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 3 DOKTORA HAPİS

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 3 DOKTORA HAPİS - Son Dakika
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