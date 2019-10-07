Taksisinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı
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GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside farklı miktarlarda esrar ve kokain ele geçirilirken, sürücü T.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:50 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside farklı miktarlarda esrar ve kokain ele geçirilirken, sürücü T.T. gözaltına alındı.
Şahinbey Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, şüphe üzerine, taksi sürücüsü T.T.'yi durdurdu. Takside yapılan aramada; 4,90 gram esrar, 45 fişek halinde satışa hazır kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 dolar ve 4 bin 850 lira ele geçirildi. Uyuşturuculara ve paralara el koyan ekipler, sürücü T.T.'yi gözaltına aldı.
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