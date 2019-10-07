Son Dakika Haberleri: Taksisinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı
Son Dakika Güncel Taksisinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı

Taksisinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı

50 dakika önce

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside farklı miktarlarda esrar ve kokain ele geçirilirken, sürücü T.T. gözaltına alındı.

Taksisinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside farklı miktarlarda esrar ve kokain ele geçirilirken, sürücü T.T. gözaltına alındı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, şüphe üzerine, taksi sürücüsü T.T.'yi durdurdu. Takside yapılan aramada; 4,90 gram esrar, 45 fişek halinde satışa hazır kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 dolar ve 4 bin 850 lira ele geçirildi. Uyuşturuculara ve paralara el koyan ekipler, sürücü T.T.'yi gözaltına aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı
Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı Putin, tayga ormanlarını gezdi Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksisinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]