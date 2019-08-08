Son Dakika Haberleri: Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı
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Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı

15 dakika önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, taksi sürücüsü R.B. (36), aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı, System.String[]
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, taksi sürücüsü R.B. (36), aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Olay, İzmit Kent Ormanı'nda meydana geldi. Jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı iddia ederek şikayette bulundu. Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.'nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanı'na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.


İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:09 Kaynak: DHA
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