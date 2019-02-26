Taksit sayıları artırıldı
20 dakika önce
Taksit sınırı; bilgisayar ve taşımacılıkta 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile yurt içine ilişkin harcamalar ve sağlıkta 9 aydan 12 aya çıkarıldı.
Taksit sınırı; bilgisayar ve taşımacılıkta 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile yurt içine ilişkin harcamalar ve sağlıkta 9 aydan 12 aya çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:35
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
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