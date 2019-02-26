Taksit sayıları artırıldı

Taksit sınırı; bilgisayar ve taşımacılıkta 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile yurt içine ilişkin harcamalar ve sağlıkta 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

Taksit sınırı; bilgisayar ve taşımacılıkta 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile yurt içine ilişkin harcamalar ve sağlıkta 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

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