Son Dakika Haberleri: Taksit sayıları artırıldı

Taksit sayıları artırıldı

20 dakika önce

Taksit sınırı; bilgisayar ve taşımacılıkta 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile yurt içine ilişkin harcamalar ve sağlıkta 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

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Taksit sınırı; bilgisayar ve taşımacılıkta 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile yurt içine ilişkin harcamalar ve sağlıkta 9 aydan 12 aya çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:35 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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