Son Dakika Haberleri: Taksit sayısındaki artış TV satışlarını yüzde 25 artıracak

Taksit sayısındaki artış TV satışlarını yüzde 25 artıracak

1 saat önce

Fiyatı üç bin liranın altında olan TV satışlarında taksit sayısının 9'a çıkarılmasını memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, TV satışlarının 2 milyon adetten 2,5 milyon adede çıkacağı kanaatinde.

Taksit sayısındaki artış TV satışlarını yüzde 25 artıracak, System.String[]
Fiyatı üç bin liranın altında olan TV satışlarında taksit sayısının 9'a çıkarılmasını memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, TV satışlarının 2 milyon adetten 2,5 milyon adede çıkacağı kanaatinde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10 

Ekonomi
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