Taksit sayısındaki artış TV satışlarını yüzde 25 artıracak

Fiyatı üç bin liranın altında olan TV satışlarında taksit sayısının 9'a çıkarılmasını memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, TV satışlarının 2 milyon adetten 2,5 milyon adede çıkacağı kanaatinde.

Fiyatı üç bin liranın altında olan TV satışlarında taksit sayısının 9'a çıkarılmasını memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, TV satışlarının 2 milyon adetten 2,5 milyon adede çıkacağı kanaatinde.

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