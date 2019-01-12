Taksit sayısındaki artış TV satışlarını yüzde 25 artıracak
1 saat önce
Fiyatı üç bin liranın altında olan TV satışlarında taksit sayısının 9'a çıkarılmasını memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, TV satışlarının 2 milyon adetten 2,5 milyon adede çıkacağı kanaatinde.
Fiyatı üç bin liranın altında olan TV satışlarında taksit sayısının 9'a çıkarılmasını memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, TV satışlarının 2 milyon adetten 2,5 milyon adede çıkacağı kanaatinde.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10
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