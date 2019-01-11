Son Dakika Haberleri: Taksit yönetmeliğinde değişiklik

Taksit yönetmeliğinde değişiklik

1 saat önce

Taksit süreleri ile taksit yapılamayacak sektörleri belirleyen ifadeler yönetmelikten çıkarılırken, ilgili fıkra; bu konudaki değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak BDDK tarafından yapılacağı şeklinde değiştirildi.

Taksit yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]
Taksit süreleri ile taksit yapılamayacak sektörleri belirleyen ifadeler yönetmelikten çıkarılırken, ilgili fıkra; bu konudaki değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak BDDK tarafından yapılacağı şeklinde değiştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:05 

Maliye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Uyuşturucuyla Mücadele Önerisi: Lütfen 'Uyuma' İsimli Uygulamayı İndirin Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:20:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksit yönetmeliğinde değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]