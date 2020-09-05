Taksiti ödeyemezse eşeği elinden alınacak - Son Dakika

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çoban Celal Dinler'in, 700 liraya anlaşarak 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeği, kalan 5 taksiti ödeyemediği için elinden alınacak. Eşeğine 'Öksüz' adını veren Dinler, "Çobanlık yaptığımda eşeğime ihtiyacım oluyor. Şimdi kalan taksitlerini ödemekte güçlük çekiyorum. Öksüz, elimden alınırsa üzülürüm" dedi.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Gürmeşe mahallesinde yaşayan 8 çocuk babası Celal Dinler, geçimini çobanlık yaparak sağlıyor. Gündelik çobanlık yapan Dinler, kendisine yardımcı olması için bir eşek satın aldı. 700 lira karşılığında 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeğe 'Öksüz' ismini verdi. 2 ay taksit ödedikten sonra Dinler, 3'üncü taksiti çalışamadığı için ödeyemedi. Taksiti ödeyemediği için eşeğinin elinden alınacağını söyleyen Dinler, hayırseverlerin kendisine yardım etmesi için çağrıda bulundu.Öksüz'ünden ayrılmak istemediği söyleyen Dinler, "Çocuklarımın geçimini sağlamak için köyde gündelik olarak çobanlık yapıyorum. Bazen iş yok ama olduğu zaman bir eşeğe ihtiyacım oluyordu. Ben de bir eşek satın aldım. 700 liraya anlaşıp, 7 taksit halinde ödeme yapacaktım. İlk iki taksitini ödedim. Çobanlık yaptığım zaman yemeğimi ve suyumu eşeğin semerine koyuyorum. Bana çok yardımı oluyor. Eşeğime 'Öksüz' adını verdim. Taksitlerimi ödemekte zorlandığım için Öksüz'ümden ayrılmak istemiyorum" dedi.