Son Dakika Haberleri: Taksitli Pırlanta Satışına En Çok İlgi Gösteren İller Belli Oldu

Taksitli Pırlanta Satışına En Çok İlgi Gösteren İller Belli Oldu

35 dakika önce

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun takı ve mücevher ürünlerinde kredi kartına 4 taksite imkan tanıyan düzenlemesinin ardından pırlantaya ilgi arttı.

Taksitli Pırlanta Satışına En Çok İlgi Gösteren İller Belli Oldu, System.String[]
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun takı ve mücevher ürünlerinde kredi kartına 4 taksite imkan tanıyan düzenlemesinin ardından pırlantaya ilgi arttı. Hepsiburada'nın açıkladığı verilere göre en çok talep İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi.

Yapılan son düzenlemeye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), takı ve mücevher ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı tanımaya başladı. Hepsiburada, BDDK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte takı ve mücevher ürünlerinde geçerli 4 taksit fırsatını başlattığı sepet indirimi kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada "Kampanya, takı ve mücevher kategorisinde 150 lira üzerindeki altın ve gümüş dahil tüm ürünler için geçerli olacak" denildi.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, kampanyaya en çok rağbet gösteren iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. En çok tek taş ve beştaş yüzükler ile kolyeler satıldı. D, E, F, G parlaklık değerindeki pırlantalara ilgi artarken kolye ve yüzüklerde ise en çok beyaz altın tercih edildiğini vurgulandı. En çok talep gören kesim ise baget pırlantalar oldu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:28 Kaynak: DHA

Ankara, Hepsiburada, İstanbul, Ekonomi
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