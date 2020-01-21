Taksitli satışlarda vade sınırları yeniden belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Taksitli satışlarda vade sınırları yeniden belirlendi - Son Dakika Ekonomi

Taksitli satışlarda vade sınırları yeniden belirlendi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı, cep telefonları, tabletler, televizyonlar ve beyaz eşyanın taksitli satışlarında uygulanan "en uzun vadeler" yeniden belirledi.

Taksitli satışlarda vade sınırları yeniden belirlendi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı, cep telefonları, tabletler, televizyonlar ve beyaz eşyanın taksitli satışlarında uygulanan "en uzun vadeler" yeniden belirledi.

Ticaret bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliğinde şöyle denildi:

"Birinci fıkradaki süre;

fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,

buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır."


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sıfır aldığı otomobilin tamponu boyalı, ön camı değişmiş çıktı
Erdoğan imzaladı, fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş ile yaptığı telefon görüşmesini 5 yıl sonra ilk kez açıkladı Malaysia Airlines'a teklif yağıyor! Yeni sahibi kim olacak?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 14:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksitli satışlarda vade sınırları yeniden belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]