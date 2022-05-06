Taksitli satışta 'tek senet' imzalatılınca icra takibi mahkeme tarafından iptal edildi - Son Dakika
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Taksitli satışta 'tek senet' imzalatılınca icra takibi mahkeme tarafından iptal edildi

06.05.2022 11:09
Taksitli satışta 'tek senet' imzalatılınca icra takibi mahkeme tarafından iptal edildi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Tuğba Ş. hakkında, bir beyaz eşya dükkanından senetle aldığı beyaz eşyaların taksitlerini ödeyemediği için başlatılan icra takibi, mahkeme tarafından iptal edildi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Tuğba Ş. hakkında, bir beyaz eşya dükkanından senetle aldığı beyaz eşyaların taksitlerini ödeyemediği için başlatılan icra takibi, mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkemenin bu kararında, Tuğba Ş.'yi imzaladığı senedin 'nama' değil 'emre' yazılı olması ve her taksit için ayrı ayrı senet alınmaması nedeniyle haklı buldu.

Tuğba Ş., ilçedeki bir mağazadan toplam 23 bin TL'lik beyaz eşya aldı. İşletme, Tuğba Ş.'nin borcunu 10 taksite bölüp, her ay 2 bin 300 TL ödemesi karşılığında tek bir senet imzalattı. Borcunun 7 bin 500'lik kısmını ödeyen Tuğba Ş., daha sonra maddi sıkıntılardan dolayı kalanını ödeyemedi. Bunun üzerine, mağaza yetkilileri, senetler ödenmediği gerekçesiyle Tuğba Ş. hakkında icra takibi başlattı.

SENETLER GEÇERSİZTuğba Ş., avukatı aracılığıyla İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, söz konusu senetlerin, 6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'na göre geçersiz olduğunu öne sürerek, icra takibinin iptalini istedi. Sunulan dava dilekçesinde, icra takibine konu olan senetlerde açıkça 'emre muharrer' olduğunun yazıldığı belirtildi. Dilekçede, kanunlara göre tüketici söz konusu olduğunda senetlerin 'emre' değil 'nama' yazılması ve her bir taksit için ayrı ayrı senet düzenlenmesi gerektiği vurgulanıp, "Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir. Takibe konu senetler, emre yazılı senetlerdir ve 10 taksit için ayrı ayrı senet alınmamıştır" denildi. Konuyu inceleyen mahkeme, Tuğba Ş. ve avukatını haklı bularak, icra takibini iptal etti.'HERKES HAKLARININ FARKINDA OLSUN'

Konuyla ilgili konuşan Avukat Büşra Tuğçe Yetken, bunun binlerce insanı ilgilendiren bir durum olduğunu belirterek, "Tüketici ile yapılacak olan sözleşmelerin nasıl olması gerektiği kanunlarda açık bir şekilde belirtilmiştir. Kimse, kanunun dışına çıkan ve geçersiz olan sözleşmeler aracılığıyla icra takibine uğrayıp, mağdur olmasın ve haklarının farkında olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksitli satışta 'tek senet' imzalatılınca icra takibi mahkeme tarafından iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksitli satışta 'tek senet' imzalatılınca icra takibi mahkeme tarafından iptal edildi - Son Dakika
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