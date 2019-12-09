Son Dakika Haberleri: Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü
Son Dakika 3. Sayfa Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü - Son Dakika

Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü

6 saat önce

Eskişehir'de, iki grup arasında 'Taksiye binme meselesi' nedeniyle çıkan kavga karakolluk oldu.

Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü, System.String[]

Eskişehir'de, iki grup arasında 'Taksiye binme meselesi' nedeniyle çıkan kavga karakolluk oldu.


Alınan bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde yaşandı. Dün gece saat 02.00 sıralarında M.D. (24), E.C.B. (21), Y.Y.B. (20), M.E. (20) ve M.K.K. (22), B.T.C. (20) 'Taksiye binme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirini darp etti. Ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahısları yakalayarak ifadelerini almak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürdü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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