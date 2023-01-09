Taksiye sığmayan kazanın tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Taksiye sığmayan kazanın tehlikeli yolculuğu kamerada

09.01.2023 11:57

Taksiye sığmayan kazanın tehlikeli yolculuğu kamerada Denizli'de yolcunun sığmayan kazanı eliyle tutarak kapı açık halde seyir ettiği taksi, akan trafikte tehlikeye yol açtı.

Taksiye sığmayan kazanın tehlikeli yolculuğu kamerada

DENİZLİ - Denizli'de yolcunun sığmayan kazanı eliyle tutarak kapı açık halde seyir ettiği taksi, akan trafikte tehlikeye yol açtı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; taksiye binen yolcu, yanında bulunana kazanı bagaja sığdıramayıp, kapıdan da içeriye geçiremeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Kendisi arka koltuğa oturan yolcu, elinde tuttuğu kazanla kapı açık vaziyette yolculuk yapmaya başladı.

Açık kapıdan yola sarkan dev kazanla yola çıkan taksi, diğer sürücülerin tepkisini çekti. Üçler Bulvarı üzerinde taksiye denk gelen bir otomobil sürücüsü, 80 kilometre hızla ilerlerken, taksinin kazanla birlikte devam eden tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı. Görüntülerde arka kapısı açık olan taksinin, tamamı dışarıya sarkan kazanla trafikte seyir ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Taksiye sığmayan kazan böyle taşındı! Tehlikeli yolculuk kamerada Taksiye sığmayan kazan böyle taşındı! Tehlikeli yolculuk kamerada 22 yaşındaki genci cami çıkışı defalarca bıçakladılar 22 yaşındaki genci cami çıkışı defalarca bıçakladılar

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksiye sığmayan kazanın tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2023 12:05:24. #1.12#
SON DAKİKA: Taksiye sığmayan kazanın tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement