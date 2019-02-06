Son Dakika Haberleri: Taksiyi Gasbeden Kadın Osmangazi Köprüsü Gişelerinde Yakalandı (2)

Taksiyi Gasbeden Kadın Osmangazi Köprüsü Gişelerinde Yakalandı (2)

55 dakika önce

UYUŞTURUCU KULLANMAK VE TİCARETİNİ YAPMAKTAN SABIKALIBursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksiyi Gasbeden Kadın Osmangazi Köprüsü Gişelerinde Yakalandı (2), System.String[]
UYUŞTURUCU KULLANMAK VE TİCARETİNİ YAPMAKTAN SABIKALI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından kaydı bulunan Sebahat D. emniyetteki ifadesinde, gizli bir iş için İstanbul'a gitmek amacıyla taksiye bindiğini söyledi. Kendisini götürmek istememesi üzerine aracın anahtarını alıp şoförün boğazına dayadığını öne süren Sebahat D., taksiyi gasbedip kaçtığını belirtti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:18 Kaynak: DHA

Bursa, Osmangazi, Güncel
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