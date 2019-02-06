Son Dakika Haberleri: Taksiyi Gasbeden Kadın Osmangazi Köprüsü Gişelerinde Yakalandı (3)

Taksiyi Gasbeden Kadın Osmangazi Köprüsü Gişelerinde Yakalandı (3)

31 dakika önce

'TAKSİCİ BAYILDI' SAVUNMASIBursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat Destanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksiyi Gasbeden Kadın Osmangazi Köprüsü Gişelerinde Yakalandı (3), System.String[]
'TAKSİCİ BAYILDI' SAVUNMASI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat Destanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sebahat Destanlı, savcılık ifadesinde ise, "Taksiye bindiğimde, taksici bir süre sonra sebepsiz yere bayıldı. Onu ayıltmaya çalıştım. Ancak ayılmadı. Ben de acil bir işim olduğu için direksiyona geçip İstanbul'a doğru yola çıktım. Ben şoföre kötülük değil, ayıltmaya çalışarak iyilik yaptım" sözlerine yer verdi. Destanlı, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece gasp ve yağma suçundan tutuklanarak Yenişehir Cezaevine gönderildi.

KARNINDA GLOCK DÖVMESİ

Bu arada 6 yaşında bir kız annesi olan Sebahat Destanlı'nın sosyal medya hesabında, karnındaki Glock marka silah dövmeli paylaşımı dikkat çekti.

Berktuğ ÖNCÜ-Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

Glock, Bursa, Osmangazi, Güncel
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