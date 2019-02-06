Taksiyi Gasbeden Kadın Osmangazi Köprüsü Gişelerinde Yakalandı (3)

'TAKSİCİ BAYILDI' SAVUNMASIBursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat Destanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'TAKSİCİ BAYILDI' SAVUNMASI



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat Destanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sebahat Destanlı, savcılık ifadesinde ise, "Taksiye bindiğimde, taksici bir süre sonra sebepsiz yere bayıldı. Onu ayıltmaya çalıştım. Ancak ayılmadı. Ben de acil bir işim olduğu için direksiyona geçip İstanbul'a doğru yola çıktım. Ben şoföre kötülük değil, ayıltmaya çalışarak iyilik yaptım" sözlerine yer verdi. Destanlı, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece gasp ve yağma suçundan tutuklanarak Yenişehir Cezaevine gönderildi.



KARNINDA GLOCK DÖVMESİ



Bu arada 6 yaşında bir kız annesi olan Sebahat Destanlı'nın sosyal medya hesabında, karnındaki Glock marka silah dövmeli paylaşımı dikkat çekti.



Berktuğ ÖNCÜ-Halil ÖZÇOBAN/BURSA,





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Baba Oğul Aynı Mahalleye Muhtar Olmak İçin Yarışacak

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama