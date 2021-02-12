Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü.