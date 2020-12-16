Taksiyle kutu içinde esrar sevkiyatına 1 gözaltı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan takside kutu içine gizlenmiş içime hazır halde toplam 500 gram esrarla yakalanan Sertan E., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat çalışmasıyla, şehir merkezinden Honaz ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Honaz Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla verilen ihbar üzerine belirlenen şüpheliyi yakalamak için dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Şüphelinin içinde bulunduğu tespit edilen taksi Honaz girişinde durduruldu. Takside yapılan aramada, kutu içinde, 200 birer içimlik olarak poşetlenmiş, satışa hazır halde toplam 500 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli Sertan E., gözaltına alındı. Şüphelinin Pamukkale ilçesindeki evinde yapılan aramada, saksı içinde yetiştirdiği belirlenen 6 kök Hint kenevirine el konuldu. Şüpheli Sertan E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.