Son dakika haber! TAKSİYLE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, taksiyle yolculuk yapan kişinin camdan sarkıp, tehlikeli hareketler yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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