DİYARBAKIR'da, taksiyle yolculuk yapan kişinin camdan sarkıp, tehlikeli hareketler yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır- Elazığ karayolunda bugün sabah saatlerinde 21 TT 1039 plakalı taksiyle arka koltukta yolculuk yapan kişi, camdan sarkıp, tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Aracın üst bölümüne tutunarak yolculuk yapan kişiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla a anları görüntüledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! TAKSİYLE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika