Hatay'ın İskenderun ilçesinde ticari taksiyle uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişinde bir ticari taksiyi durdurdu.
Araçtaki aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü B.B. ile yanındaki R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Taksiyle uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika