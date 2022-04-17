TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

17.04.2022 11:47

İSTANBUL Emniyeti, Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyeti, Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.F.K. isimli taksi şoförünün, S.Ç. VE S.B.'den aldığı uyuşturucu maddeyi, Ö.S. isimli alıcıya teslim ettiği belirlendi. Operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde, bir pompalı tüfek ile 6 bin 730 TL para ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri Kapı Mahallesinde bir işyerinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Yapılan çalışmada uyuşturucunun taksiyle taşındığı belirlendi. Polis ekipleri taksi şoförü M.F.K.'nın, Bağcılar Mahmutbey Taş Ocağı Yolu Caddesinde bulunan bir evden aldığı uyuşturucuları, Ö.S.'ye isimli şüpheliye teslim edeceği öğrenildi. Taksi şoförü ve alıcıyla birlikte, uyuşturucuyu temin eden S.Ç. ve S.B. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Takside ve şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 379 gram marihuana, 7 adet sentetik hap, 56 adet her biri 45 gram taş kokain, bir pompalı tüfek ile birlikte, 16 adet fişek, bir hassas terazi ve 6 bin 730 lira para ele geçirildi. Şüphelilerden S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.F.K., Ö.S. ve S.B. tutuklandı.

TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİYLE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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