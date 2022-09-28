TAKSİYLE YOLCUNUN  ÜCRET TARTIŞMASI - Son Dakika
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TAKSİYLE YOLCUNUN  ÜCRET TARTIŞMASI

28.09.2022 11:26
TAKSİYLE YOLCUNUN  ÜCRET TARTIŞMASI

TAKSİM'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için bindiği taksinin şoföründen taksimetreyi açmamasını isteyen kadın müşterinin, ret cevabı alınca taksiciye küfredip, yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi.

TAKSİM'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için bindiği taksinin şoföründen taksimetreyi açmamasını isteyen kadın müşterinin, ret cevabı alınca taksiciye küfredip, yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi. Taksici Ramazan Furkan Karadoğan, havalimanına gidip gelmek için kendisine 400 lira teklif ettiğini ifade ederek "Ben, 'taksimetre ne yazdıysa o fiyat geçerlidir' dedikten sonra müşteri, indi-bindi parası vermeden bana küfredip, yumruk attı" dedi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre; bir kadın, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için taksiye bindi. Yolculuk başladıktan sonra kadın müşteri, taksiciye, havalimanına 400 liraya gidip gelmeyi teklif etti. Taksici ise durumu kabul etmeyip taksimetre açacağını söyledi. Bunun üzerine kadın müşteri araçtan inmek istedi. Aracı durduran taksici, müşteriden indi bindi ücreti olan 28 lirayı talep etti. Kadın bunun üzerine ücreti ödemeyeceğini söyleyerek, taksiciye küfür ve hakaretler edip araçtan indi. Kadının peşinden giden taksici ise cep telefonu ile video kaydı almaya başladı. Bunun üzerine kadın taksiciye yumruk atıp, oradan uzaklaştı.

"KADIN OLDUĞU İÇİN ZAPT EDEMEDİM ÇEKTİĞİM VİDEOYLA KALDIM"

Yaşadığı olayı anlatan taksi şoförü Ramazan Furkan Karadoğan, "Yanında bir beyefendi ile beraber bir kadın geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ne kadar yazacağını sordular. Ben de '300-350 lira civarında yazdığını biliyorum ama taksimetre ne yazdıysa o fiyat geçerlidir' dedim. Kendi seçtikleri bir rotadan götürebileceğimi söyledim. Bunu söyledikten sonra beyefendi araca binmedi. Kadın araca bindikten bir süre sonra oraya ne kadar ücret karşılığında götürebileceğimi sordu. Sabit ücrete gitmeyeceğini kendisine de söyledim. Bu kez 200 liraya gidip 200 liraya dönmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Daha sonra, o kadar para veremeyeceğini söyleyip araçtan inmek istediğini söyledi. Sağa yanaştım. Taksimetreye yaklaşık 20-22 lira gibi bir ücret yansımıştı ama indi bindi ücretimiz 28 lira. Dolayısıyla hakkım olan parayı talep ettim. Parayı vermeyeceğini söyledi. Araçtan inmeden önce küfür etti, argo kelimeler kullandı. Yumruk atmaya çalıştı. Ücreti ödemeden gitti. Ben de sadece video çekebildim. Çektiğim videoda da yumruk attığı görülüyor" dedi.

Taksi şoförü Karadoğan, "Gün içinde parası olmayan ya da yaşlı insanlardan ücret almadığımız oluyor. Uygun bir dille belirttiği zaman, hepimiz insanız, anlayış gösteriyoruz. O paranın bir kıymeti yok. Benim zarar gördüğüm nokta manevi. Kadın, bana saldırıda bulunuyor. Hakaretler ediyor. Kadın olduğu için herhangi bir şekilde temasta bulunamıyorum. Zapt edemedim ve ben de kayda aldım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİYLE YOLCUNUN  ÜCRET TARTIŞMASI - Son Dakika

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