Taktığı kask hayatını kurtardı - Son Dakika
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Taktığı kask hayatını kurtardı

Taktığı kask hayatını kurtardı

08.02.2021 09:43

ŞİŞLİ'de otomobilin çarptığı motosiklet kaza yaptı.

ŞİŞLİ'de otomobilin çarptığı motosiklet kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadın, takla atarak yola düştü. Kask takan kadın, kazadan hafif yaralı kurtuldu. Kaza, Kadırgalar Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nişantaşı istikametinden Dolmabahçe yönüne giden motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında artçı olarak bulunan kadın, motosikletten fırlayıp takla atarak yere savruldu. Yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün ve arkasında oturan kadının kask takması ciddi bir yaralanmanın önüne geçti. Başından hafif yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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Motosiklet, Kaza, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taktığı kask hayatını kurtardı - Son Dakika
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