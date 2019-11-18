Taktir ve teşekkür alan öğrenciler bursla ödüllendirildi

Konya'nın Bozkır ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından, Tevfik Bilge Kur'an kursunda yatılı kalan ve okullarında takdir ve teşekkür alan 26 öğrenci, burs almaya hak kazandı.

Bozkır İlçe Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Tevfik Bilge Kur'an kursunda yatılı okuyan öğrencilerden takdir ve teşekkür alan öğrencilere ilk bursları BİMDER Derneği öğreticileri tarafından takdim edildi.



Öğrencilerin bursla ödüllendirilmesi hakkında açıklamalarda bulunan BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, "Bugün Bozkır İlçe Müftülüğümüze bağlı Tevfik Bilge Kur'an kursumuzda takdir ve teşekkür alan toplamda 26 öğrencimize ilk burslarını takdim ettik. Bu başarıda emeği olan kurs idarecilerimize, hocalarımıza, dernek çalışanlarımıza teşekkür eder ve bu güzellikleri bizlere yaşatma noktasında derneği maddi ve manevi destekleyen tüm kardeşlerimizden rabbim razı ve hoşnut olsun inşallah." dedi.