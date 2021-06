Takviye gıda satışları % 140 oranında arttı - Son Dakika

Pandemiyle birlikte takviye gıda tüketimi de arttı. İstinye Üniversitesi (İSÜ) Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Levent Alparslan, salgın döneminde takviye gıda satışlarının yüzde 140 oranında arttığını belirtiyor. Türkiye'deki kullanıcıların en çok C vitamini takviyesine başvurduğunu söyleyen Alparslan, takviye gıda adı altında satılan ve Tarım Bakanlığı onay numarası olmayan ürünlere karşı dikkatli olunması konusunda da tüketicileri uyarıyor.

Covid-19 ile ilgili tüm dünyada aşılama çalışmaları devam ederken, bağışıklığını güçlendirerek virüse karşı dirençli olmak isteyenler ise gıda takviyelerine yönelmeye devam ediyor. İstinye Üniversitesi (İSÜ) Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Levent Alparslan, salgın döneminde takviye gıdaların kullanımında artış yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların en çok C vitamini takviyesine başvurduğunu söylüyor.

Kaygı ve endişeye karşı rahatlatıcı ürünlerin satışı arttı

Salgın döneminde hem dünyada hem de Türkiye'de takviye gıda tüketiminin ve sağlıklı beslenmeye verilen önemin arttığını belirten Alparslan, gıda takviyesinin sadece vitamin olarak algılanmaması gerektiğini ifade ederek şunları söylüyor: "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde sağlıklı beslenmenin, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Aşı ve ilaç geliştirme süreçlerinin uzun sürmesi ve pandeminin tedirgin eden yayılışı nedeniyle, geleneksel kullanımı olan ürün ve uygulamalara ilgi arttı. Bu dönemde vitaminlerle birlikte omega 3, probiyotikler, çinko, zerdeçal, kara mürver, sarımsak, zeytin yaprağı ve ekinezya gibi besinlerin tüketimi de arttı. Covid-19 korkusu, insanları bağışıklıklarını, ailelerini ve sevdiklerini koruma konusunda daha bilinçli hale getirdi."

Kadınlar erkeklerden daha fazla gıda takviyesi kullanıyor

Türkiye'de öne çıkan takviyenin C vitamini olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Alparslan, "2020 yılı Mart ayının başından bu yana, haftalık mineraller ve takviyelerin satışlarında yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 140 oranında bir büyüme göze çarptı. Yapılan anket çalışmalarına göre pandemiden önce Türkiye'de halkın yüzde 13'ü gıda takviyelerini kullanıyorken pandemi döneminde bu oranın yüzde 27'lere çıktığı görüldü. Ankete katılanların 71'i Covid-19'a karşı bağışıklık güçlendirici almaya başladığını belirtti. Yüzde 37 oranında gıda takviyelerine daha fazla güven duyulduğu ifade edildi. Ayrıca kadınların erkeklerden daha fazla gıda takviyesi kullandığı ortaya çıktı. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin verilerine göre, Türkiye'de en çok kullanılan takviye gıdalarda C vitamini öne çıktı. 2020'de yüzde 47 oranında C vitamini, yüzde 45 B12, yüzde 32 D vitamini, yüzde 32 multi vitamin, yüzde 7 B1 ve yüzde 7 A vitamini kullanıldı" diyor.

"Sahte ürünlere karşı tedbirli davranılmalı"

Takviye gıda alırken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Alparslan, "Takviye edici gıda adı altında kilo verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı artırıcı, sigara bıraktırıcı, zekâ arttırıcı gibi niteliklerde hiçbir ürüne Tarım Bakanlığı onay vermiyor. Sağlık beyanlı ürünler için Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir mevzuat tanımlı. Tüketicilerin yanlış beyanlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Hekim ve eczacıların tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler kullanılmalı. Takviye gıdaları özellikle internetten alırken dikkat etmeli, sahte ürünlere ve içeriğinden emin olunmayan ürünlere karşı tedbirli davranılmalı" dedi.