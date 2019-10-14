Takviye güç olarak münbiç'e giden mehmetçik, milli piyade tüfeği mpt-55 kullanıyor
49 dakika önce
Takviye güç olarak Münbiç'e giden Mehmetçik, milli piyade tüfeği MPT-55 kullanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:07 Kaynak: DHA
Takviye güç olarak Münbiç'e giden Mehmetçik, milli piyade tüfeği MPT-55 kullanıyor
Bakan Turhan: Dünyada sadece ABD'de uygulanan 'üçlü pist' uygulaması için çalışma başlattık Löw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı Son dakika: Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor