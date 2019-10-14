Son Dakika Haberleri: Takviye güç olarak münbiç'e giden mehmetçik, milli piyade tüfeği mpt-55 kullanıyor
Son Dakika Güncel Takviye güç olarak münbiç'e giden mehmetçik, milli piyade tüfeği mpt-55 kullanıyor

Takviye güç olarak münbiç'e giden mehmetçik, milli piyade tüfeği mpt-55 kullanıyor

49 dakika önce

Takviye güç olarak Münbiç'e giden Mehmetçik, milli piyade tüfeği MPT-55 kullanıyor.

Takviye güç olarak Münbiç'e giden Mehmetçik, milli piyade tüfeği MPT-55 kullanıyor

Takviye güç olarak münbiç'e giden mehmetçik, milli piyade tüfeği mpt-55 kullanıyor

Piyade, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:07 Kaynak: DHA
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