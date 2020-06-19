Takviye isteyen polislere yardıma taksi tutarak giden 2 bekçi, ödüllendirilecek (2) - Son Dakika

BEKÇİLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Çorum'da, bıçaklı bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin telsiz anonsu ile yaptığı takviye ekip çağrısına taksi tutarak giden bekçiler Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Çiftçi, "Kısa sürede taksi ile olay yerine intikal ederek, büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum, çalışmalarının ve gayretlerinin bundan sonra da devam etmesini ve başkalarına da örnek olmasını diliyorum" dedi. Bekçilerden Yalçın Devran ise "Merkezin anonsu üzerine, üç kişi polis arkadaşlara bıçak çekmişlerdi. Mesafemiz uzaktı. Hemen taksi tutarak olay yerine intikal ettik. Taksici bizi ivedi şekilde oraya götürdü. Taksici kardeşimize para teklif ettik ancak para almadı" diye konuştu.