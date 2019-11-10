Son Dakika Haberleri: Takviye kablosu hırsızı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Takviye kablosu hırsızı yakalandı

Takviye kablosu hırsızı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te iki ayrı araçtan çalınan araç takviye kablosu, yangın tüpü, araç şarj kablosu gibi malzemeler, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elindeki çanta ve poşetlerden çıktı.

Takviye kablosu hırsızı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te iki ayrı araçtan çalınan araç takviye kablosu, yangın tüpü, araç şarj kablosu gibi malzemeler, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elindeki çanta ve poşetlerden çıktı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı devriye ekipleri ve bekçiler, Saçaklı Mahallesinde şüphe üzerine ismi açıklanmayan bir şahsı durdu. Şahsın elindeki çanta ve poşet içerisinde yapılan kontrolde araç takviye kablosu, yangın tüpü, araç şarj kablosu, bot, el çantası gibi toplam 13 adet malzeme buldu. Ekipler yapılan araştırmada farklı iki araçtan çalındığını belirledi. Her iki araç sahibiyle çalınan malzemelerin kendilerine ait olduğunu ifade etmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.


Yakalanan şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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