Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi kapılarını açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Talas İlçesinde yapımı tamamlanan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması ve kitapların temini için protokol imzalandı.

Talas Belediyesinde gerçekleştirilen törende protokolü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imzaladı.

Yalçın, yapımı devam eden binanın tamamının bir kültür merkezi olduğuna dikkati çekerek, binada iki katın kütüphane olarak ayrıldığını belirtti.

Kütüphanenin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük katkı sağladığının altını çizen Yalçın, "Kütüphanemizin hem tefrişatı hem de kitapların temini hususuna başta İl Kültür ve Turizm Müdürümüz olmak üzere, Kütüphaneler Genel Müdürümüz Hamdi Turşucu ve Kültür Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan çok yakın ilgi gösterdiler ve büyük katkı sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin 7 gün 24 saat hizmet vereceğini ifade eden Yalçın, başta öğrenciler olmak üzere Talas'a hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun da "Talas'a kazandırdığı bu kütüphane için Mustafa Yalçın başkanıma teşekkür ediyorum. Şehrimize ve Talas'a hayırlı uğurlu olsun." dedi.