Talas'a 2 yeni okul daha - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas'a 2 yeni okul daha - Son Dakika

Talas'a 2 yeni okul daha

7 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Talas'ta yaptırılacak 2 yeni okul için 7 milyon liralık kaynak sağladıklarını söyledi.

Talas'a 2 yeni okul daha, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Talas'ta yaptırılacak 2 yeni okul için 7 milyon liralık kaynak sağladıklarını söyledi.


Mevlana ve Kepez Mahallelerine yaptırılacak okullar için daha önce de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın da sağladığı destek ile 7 milyon liralık kaynak oluşturduklarını ifade etti.


BAKAN VE VALİ'YE TEŞEKKÜR


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Talas'a iki yeni okul daha kazandıracaklarını belirterek, "Sayın Valimiz Şehmuz Günaydın ile yaptığımız görüşmeler neticesinde birisi Mevlana Mahallesi'nde 32 derslikli, diğeri Kepez'de 24 derslikli olmak üzere iki okul yapımı için 7 milyon liralık kaynak sağladık. Okulların yapım ihalesini gerçekleştirdikten sonra kalan kısmını Talas Belediyesi olarak biz tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Katkılarından dolayı Sn. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a da ayrıca teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de hayatından mutlu olanların oranı %53'ten %52'ye düştü
Son dakika: Ankara'da bir lisede dehşet! Önce müdürü yaraladı ardından intihara kalkıştı Sosyal medyadan pantolon sipariş etti, kutudan çıkanlar şoke etti Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:38:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Talas'a 2 yeni okul daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]