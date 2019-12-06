Son Dakika Haberleri: Talas'a Diş Polikliniği müjdesi
Son Dakika Güncel Talas'a Diş Polikliniği müjdesi - Son Dakika

Talas'a Diş Polikliniği müjdesi

6 saat önce

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Talas'a Diş Polikliniği müjdesi, System.String[]

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.


Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette Talas'a bir diş polikliniği kurulması yönünde de mutabakata varıldı.


Hastane yönetimi ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunan Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın arasında Talas'ta bir diş sağlığı polikliniği kurulması konusunda fikir birliği oluştu.


180 bine yaklaşan nüfusuyla birçok ilden daha fazla nüfusa sahip olan Talas'ta bir diş hastanesinin eksikliğine dikkat çekilerek Talas'ta bu ihtiyacın giderilmesi için karşılıklı çalışma yapılması yönünde karara varıldı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:00:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas'a Diş Polikliniği müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]