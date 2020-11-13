Talas'a Millet Bahçesi ve 3 yeni okul yapılacak - Son Dakika

Talas'a Millet Bahçesi ve 3 yeni okul yapılacak

13.11.2020 17:59
Talas'a Millet Bahçesi ve 3 yeni okul yapılacak, System.String[]

Kayseri'nin Talas ilçesinde jandarmaya ait 100 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi ve 3 okul için protokol imzalandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde jandarmaya ait 100 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi ve 3 okul için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin okul ihtiyacı olduğunu belirterek, "Öncelikle bu geniş alanda ilimizin ihtiyaç duyduğu eğitim konusunda 3 tane daha okul protokolüne imza atmış olacağız. İlimizin eğitim konusundaki ihtiyaçlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyacın giderilmesi için bu alanda yapacağımız 3 okulun da ilimizde tekli eğitime geçme noktasında çok önemli katkısı olacağına inanıyorum. Burada yapılacak millet bahçesi ile de bölgenin oradaki ihtiyacını da karşılamış olacağız." ifadeleri kullandı.

Albay Nadir Çelik ise ilçeye hem Millet Bahçesi hem de 3 yeni okul kazandıracakları için mutlu olduklarını ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da protokolün Kayseri adına büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, protokol Vali Günaydın, Çelik ve Yalçın tarafından imzalandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Talas'a Millet Bahçesi ve 3 yeni okul yapılacak - Son Dakika


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