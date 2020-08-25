Talas'a yapılacak aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika

Talas ilçesine yaptırılacak aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın, aile sağlığı merkezinin yapımını üstelenen hayırsever Osman Akgöz ile protokol imzaladı.

Günaydın, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverlerinin yoğun olduğunu belirtti.

Bu yatırımların bir an önce neticelenmesi için bütün kamu kurumları ile destek verdiklerini anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Eğitimden, sağlığa ve birçok alanda hayırseverlerimizin yapmış olduğu bu güzel hizmetler bizlerin işlerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızın da daha kolay ve daha kaliteli hizmet alması için çok önemli görevler yerine getiriyor. Belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Osman Bey'e ve değerli ailesine bu hayır için özellikle teşekkür ediyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sağlık merkezinin yaklaşık 24 bin kişiye hizmet edeceğini aktardı.